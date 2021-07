Mutirão de oftalmologia vai atender 220 no sábado, dia 24

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar no próximo sábado, dia 24 de julho, das 8 às 17 horas, um mutirão para consultas oftalmológicas. O atendimento será no Centro Municipal de Especialidades (antigo Posto 24 Horas), no Lar Paraná. “Teremos cinco profissionais para atender 220 consultas”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Segundo ele, para o mutirão virão cinco profissionais do Hospital de Olhos de Cianorte. “A proposta de mutirão também foi ofertada a profissionais credenciados ao SUS em Campo Mourão. No próximo mês vamos mandar mais 220 pacientes para Cianorte”, informou o secretário, ao lembrar que também estão sendo retomadas as cirurgias eletivas, conforme a capacidade de atendimento dos hospitais.

Para o mutirão a Secretaria de Saúde entra em contato com os pacientes pela ordem da fila de espera. “Como esse atendimento estava suspenso por conta das restrições da pandemia, acredito que essa fila de espera hoje passa de 5 mil pessoas”, acrescenta o secretário.