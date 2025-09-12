Caminhonete capota em rodovia e mata ex-vereador de Mamborê

Um trágico acidente registrado na noite desta quinta-feira, 11, na rodovia PR-468, próximo à Fazenda Ronquita, em Boa Esperança. resultou na morte do agricultor, Pedro Braido, morador de Mamborê.

O acidente ocorreu por volta das 20h30, quando Braido, que era evangélico, seguia de caminhonete de Mamborê para Boa Esperança, onde participaria de um culto. Ele estava acompanhado de outro membro da igreja. Há suspeitas de que tenha sofrido um infarto ao volante, quando perdeu o controle da direção.

A caminhonete capotou várias vezes às margens da rodovia. O passageiro que o acompanhava sofreu apenas ferimentos leves, mas Braido não resistiu e faleceu no local.

Ainda não foi possível confirmar se o óbito foi causado pelo infarto antes do capotamento ou se a morte foi consequência direta do acidente. Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros compareceram ao local para os procedimentos cabíveis.

O agricultor era uma pessoa bastante conhecida, querida e respeitada por toda comunidade, sendo pioneiro de uma das mais tradicionais famílias de Mamborê. Dedicou toda a sua vida ao trabalho e a obra de Deus a qual praticava com muito amor e dedicação levando o legado de sua família.

Braido, que mantinha propriedade na região da comunidade Água da Palmeira, já foi vereador em Mamborê e também já disputou o cargo de vice-prefeito.

