Casa é alvejada por disparos de arma de fogo em Campo Mourão
Uma residência localizada na rua Osmar de Oliveira, no jardim São Nascente, em Campo Mourão, foi alvo de disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (11). Segundo informações, a casa foi atingida por pelo menos quatro tiros.
No momento do atentado, os moradores não estavam na residência e foram avisados por vizinhos sobre os disparos. Ninguém ficou ferido. Os moradores relataram que não têm desavenças que justifiquem a ação e acreditam que os atiradores possam ter confundido o endereço.
Durante a perícia, foram encontradas no local pelo menos três cápsulas de pistola calibre 9mm, o que confirma a utilização de arma de uso restrito ou controlado.
Os vizinhos ouviram assustados os disparos, mas não conseguiram identificar o autor ou os autores dos tiros. Câmeras de segurança da região devem auxiliar nas investigações. A Polícia Militar foi acionada e realizou patrulhamento, mas até o momento ninguém foi preso.
O caso será investigado pela Polícia Civil de Campo Mourão.