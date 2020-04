PM prende homem por porte ilegal de arma

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 23h desta sexta-feira, por porte ilegal de arma de fogo. O fato foi registrado durante abordagem a um Ford/Ka ocupado por dois homens.

A arma, um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos, foi localizada na cintura do condutor, que já conta com diversas passagens pelo sistema prisional.

A ação foi conduzida por uma equipe da Rotam que estava em patrulhamento pela rua Miguel Luiz Pereira, nas imediações de um posto de combustíveis, na entrada do Lar Paraná.

O condutor ainda tentou fugir com o veículo, porém após breve acompanhamento a equipe policial conseguiu realizar a abordagem. O homem foi preso e encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.