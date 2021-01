Caminhoneta tomba em acidente no Lar Paraná

Em mais um grave acidente de trânsito em Campo Mourão, uma caminhoneta Hilux acabou tombando após chocar-se com um Fiat Palio. O acidente ocorreu por volta das 12h15 desta segunda-feira, no cruzamento da rua Bela Vista com a rua Tarumã, no Lar Paraná.

De acordo com as informações, a Hilux, placas de Sarandi seguia pela rua Tarumã e invadiu a rua Bela Vista, no momento em que passava o Fiat Palio, placas de Campo Mourão.

A condutora do Fiat, de 23 anos, não conseguiu evitar o choque, que causou o tombamento da caminhoneta, dirigida por um homem de 59 anos. Ele estava acompanhado de uma idosa de 83 anos, mas o acidente não deixou feridos, apesar da gravidade da colisão.

Siate e Samu estiveram no local e a idosa foi encaminhada ao hospital, por conta da idade avançada, mas ela passa bem.