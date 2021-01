Acidente com ônibus mata 14 e fere 32 pessoas em Guaratuba

Pelo menos 14 pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um acidente com um ônibus na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A informação é do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Dos feridos, sete foram atendidos em estado grave, seis com ferimentos moderados e 19 com escoriações leves. De acordo com as informações, o acidente ocorreu no trecho conhecido como Curva da Santa, por volta das 8h30 desta segunda-feira.

As vítimas foram atendidas por ambulâncias e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina, que encaminharam as vítimas para hospitais de Curitiba e Joinville.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, com placa de Belém, no Pará, descia a Serra do Mar em direção ao litoral catarinense quando bateu na mureta de contenção. Descontrolado, saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

Ainda segundo a PRF, o coletivo saiu de Ananindeua (PA), com destino Balneário Camboriú (SC). Nele, havia 54 passageiros e dois motoristas. O acidente deixou a pista interditada durante a manhã, provocando fila quilométrica de veículos.

Informações: G1