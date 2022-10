Entidades mourãoenses lançam manifesto sobre a importância do voto

“Ressaltamos a importância do voto. Deixar de exercer esse direito significa renunciar o poder de escolha, terceirizando esta decisão”, destaca manifesto público sobre o segundo turno das eleições subscrito por cinco entidades de Campo Mourão e da região divulgado nesta sexta-feira (21/10).

O documento é firmado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial), Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar) e o Sindicato Rural de Campo Mourão.

Depois de ressaltar a importância do atual momento, o manifesto acentua: “não podemos deixar de expressar o posicionamento dos representantes da classe empresarial e do agronegócio”. Acrescenta ainda: “Orientados pela Constituição Federal, sempre lutamos pelo direito à liberdade, seja ela de qualquer forma, desde que não ultrapasse o direito do outro”.

PONTOS

O manifesto também trata de alguns pontos específicos. “Apoiamos o direito à vida, desde a concepção, e repudiamos qualquer atentado contra esta dádiva divina”. Em outro trecho destaca: “Somos indissolúveis no que tange à proteção da família, desde a defesa dos seus valores até a proteção de nossa propriedade”.

Enfatiza ainda o documento: “Valorizamos os símbolos nacionais e apoiamos a cultura nacional, respeitando os costumes sociais e nosso folclore”. Sobre a questão da corrupção é enfático: “Não toleramos qualquer conduta corruptiva do dinheiro público, seja por ação ou omissão. Sendo assim, não apoiamos eleição de pessoas ligadas a esquemas de corrupção, mesmo que tenham sido favorecidas por manobras judiciais ou outros arranjos jurídicos”.

Os subscritores salientam ainda: “Valorizamos a democracia, não apoiamos a censura e pregamos a liberdade religiosa”. No último parágrafo, as entidades afirmam: “Vamos lutar para garantir a condução da política pública voltada para o desenvolvimento econômico e social do país, focando na sustentabilidade e no apoio aos menos favorecidos da sociedade”.