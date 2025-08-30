Caminhoneiro morre em trágico acidente na rodovia PRC-487

Um grave acidente no final da tarde desta sexta-feira (29) tirou a vida do caminhoneiro Hugo Ubiratam da Costa, morador da cidade de Pinhão. O caso foi registrado na rodovia PR-487, entre Luiziana e Iretama, quando o veículo em que ele estava saiu da pista e despencou em um buraco de aproximadamente 15 metros de profundidade.

De acordo com as informações, Hugo havia passado o dia trabalhando na região de Luiziana, na coleta de batatas, e retornava para sua cidade de origem. A cerca de 10 quilômetros do perímetro urbano, o caminhão saiu da pista e entrou em uma área de mata. Testemunhas acreditam que ele tentou frear o veículo entre as árvores, mas o caminhão acabou tombando de ponta cabeça no barranco.

Com a queda, a carga de batatas desabou sobre a cabine, deixando o motorista preso e provocando sua morte instantânea.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas encontraram o caminhão completamente coberto pela carga. A Defesa Civil de Iretama enviou uma retroescavadeira para auxiliar no resgate. Após mais de duas horas de trabalho, os socorristas conseguiram acessar a cabine, porém Hugo já estava sem vida.

A Polícia Rodoviária Estadual realizou a sinalização da via e apoiou o trabalho das equipes de emergência. A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local para realizar os levantamentos que devem indicar as causas do acidente.

Moradores e motoristas que passaram pelo trecho afirmaram estar surpresos com a existência do buraco, até então desconhecido por quem circula pela região.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão.