Ato cívico vai marcar abertura da Semana da Pátria na segunda-feira, dia 1º

Um ato cívico em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro vai marcar a abertura da Semana da Pátria em Campo Mourão, na próxima segunda-feira, dia 1º de setembro. Para a solenidade foram convidadas autoridades civis, corporações militares e instituições de ensino. A cerimônia é coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura.

O aniversário de 203 anos da Independência do Brasil, comemorado no domingo, dia 7, será marcado pelo tradicional desfile cívico na Avenida Irmãos Pereira, no domingo, dia 7. Durante a Semana da Pátria a rede municipal de ensino terá atividades sobre o tema com os estudantes.

Como é feito todos os anos, para o desfile na avenida será montado o palco para autoridades na esquina da Rua São Paulo. A Banda Lincoln, do Conservatório Municipal, estará presente tanto no ato cívico da abertura da semana quanto no desfile. A Independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I, na atual cidade de São Paulo, em 7 de setembro de 1822.

SETEMBRO AMARELO

Após o ato cívico, no dia 1º, também em frente a prefeitura será lançada oficialmente a campanha nacional Setembro Amarelo, voltada a conscientização sobre a prevenção ao suicídio.

Em Campo Mourão a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), programou algumas ações, entre elas a colocação de faixas confeccionadas pelos pacientes dos CAPs em espaços públicos e instituições parceiras da saúde mental. Durante o mês serão realizadas ações de prevenção, como roda de conversa, palestras.

O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas todo o mês é dedicado a ações de sensibilização, diálogo e acolhimento. A cor amarela simboliza a luz, a vida e a esperança e lembra que é preciso enxergar e acolher a dor invisível que tantas pessoas carregam.