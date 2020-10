Caminhão sem motorista derruba árvore e poste  

Um caminhão que estava parado em uma oficina mecânica para manutenção, acabou se locomovendo e derrubando um poste e uma árvore, na avenida Miguel Luiz Pereira (trecho urbano da BR 487), em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 10h20 de hoje. O motorista contou que havia colocado calço no pneu, mas mesmo assim o veículo desceu a rodovia pela contramão, derrubando um poste e uma árvore no canteiro central da via e parando na canaleta.

O Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que havia vítima no local, mas os danos foram apenas materiais. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para controlar o trânsito.