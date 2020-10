Mulher aciona PM e faz acusação falsa contra marido  

Uma mulher de 33 anos, aparentemente embriagada, acionou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, em Campo Mourão, denunciando que que havia sido agredida pelo seu marido. Também informou que estava sendo mantida em cárcere privado;

No entanto, quando a equipe da PM chegou ao local, na Avenida dos Pardais, descobriu que tudo não passava de uma falsa comunicação de crime.

Em contato com o suposto agressor, ele contou aos policiais que preferiu sair de casa, após uma discussão com a companheira, para evitar algo pior. A mulher foi encontrada bastante alterada e com sintomas de embriaguez.

Na presença dos policiais, ela relatou não ter sido agredida e nem mantida em cárcere privado. Admitiu que a intenção era apenas prejudicar o esposo. Diante dos fatos, ela foi conduzida à sede do 11º Batalhão da Polícia Militar para lavratura de Termo Circunstanciado, por falsa comunicação de crime.