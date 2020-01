Caminhão Iveco bate em Van e derruba muro

Um caminhão furgão Iveco derrubou o muro de uma residência no jardim Tropical II, após bater em uma Van, que estava estacionada na contramão, em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 15h desta quarta-feira, no cruzamento da rua Galo da Serra com a rua Cardeal.

De acordo com as informações, o motorista do caminhão, de 48 anos, descia a rua Galo da Serra, quando o condutor da Van, que estava parada na contramão saiu dirigindo sem perceber o caminhão.

O impacto foi inevitável e o furgão ficou descontrolado, indo parar no muro de uma residência. Com a batida, o caminhão invadiu o quintal e derrubou uma casinha, onde há poucos minutos uma criança estaria brincando.

Por sorte, o pai havia chamado o filho antes, caso contrário, o acidente poderia ter terminado em tragédia, pois a casinha ficou destruída. O motorista da Van, de 41 anos, desmaiou, mas foi reanimado e passa bem. Ele contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que estava há mais de 24 horas acordado.

A Van, com placas da cidade de Ceará (SC), teve danos de pequena monta. Já o caminhão, com placas de Campo Mourão ficou bastante danificado. A Polícia Militar vai apurar as circunstâncias do acidente.