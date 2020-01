Programa Campo Mourão + Ativa retorna dia 15 com rematrículas

Os participantes do Programa Campo Mourão + Ativa devem procurar suas turmas para rematrículas de 15 a 24 de janeiro, nos dias e horários de aulas. Após as rematrículas, caso haja vagas, serão aceitas matrículas novas. “As rematrículas acontecerão nos locais de aulas com o professor por isso é importante verificar os grupos para mais informações”, lembra a coordenadora do programa, Layla Mariante Antonechen.

Segundo ela, o atendimento com as aulas voltam a partir de 3 de fevereiro. A partir dessa data serão realizadas as rematrículas das turmas da Casa da Cultura e das escolas Manoel Bandeira, Ethanil Bento de Assis, Novo Horizonte e Bento Mossurunga.

O Programa Campo Mourão + Ativa, voltado a diversas faixas etárias, é desenvolvido pelo município por meio da Fundação de Esportes (Fecam). A proposta do projeto é a qualidade de vida dos participantes. Atualmente, cerca de 1,3 mil pessoas, divididas em 30 turmas, participam das atividades, que envolvem a prática de alguma atividade física. Os dias, locais e horários diferenciados das atividades permitem atender toda a cidade.

Mais informações ou dúvidas ligar a partir de 13 de janeiro na FECAM (3523-1561).