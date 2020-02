Caminhão invade preferencial e provoca acidente

Mais um acidente de trânsito foi registrado em Campo Mourão na manhã desta quarta-feira. Foi por volta das 09h20, no cruzamento da avenida Goioerê, com a rua Devete de Paula Xavier, e envolveu um caminhão Mercedes Benz, com placas de Cascavel e um Renault Sandero, placas de Campo Mourão.

Segundo as informações, o motorista do caminhão, de 52 anos, descia a Devete de Paula Xavier, sentido Centro/Perimetral, enquanto a condutora do automóvel, de 30 anos, dirigia pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná.

Ao chegar no cruzamento, o caminhão acabou invadindo a preferencial. A motorista do Sandero não conseguiu desviar e bateu na parte da cabine do caminhão. A mulher sofreu ferimentos leves e foi atendida pelo Siate, enquanto o condutor do caminhão negou atendimento. O veículo teve danos de grande monta.