Inovação educacional será discutida em Maringá na próxima sexta

Na próxima sexta feira, em Maringá, ocorrerá o III SETIP – Seminário de Educação, Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados. O evento, a ser realizado na subseção de Maringá da Ordem dos Advogados do Brasil, está sendo organizado pelo EducaInova Hub Educacional, entidade sem fins lucrativos que tem como um de seus propósitos contribuir para a discussão sobre os caminhos que escolas públicas e privadas poderão adotar para inovar em seus serviços e processos.

Segundo os organizadores do evento, o mundo da informação e da comunicação está passando por profundas transformações e em velocidade jamais vista. E, isso está obrigando as escolas a seguirem a mesma trilha, seja pelo uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, seja pela adoção de novas formas de ensinar, como as metodologias ativas e o bilinguismo.

Mas nem toda escola tem condições de investir em equipamentos, novos serviços ou na formação docente à altura e na velocidade exigidas. Por isso, um dos painéis do evento apresentará experiências e ações já realizadas por governos, universidades, fundações privadas e empresas, que possam indicar um caminho de interação, capacitação e desenvolvimento para escolas públicas e privadas.

Além desse assunto, o evento apresentará painéis e palestras sobre as novas competências comportamentais exigidas pelos referenciais curriculares, como a criatividade e a capacidade de resolução de problemas; as metodologias educacionais inovadoras como o design thinking, o uso de inteligência artificial e de tecnologias na educação, como formas de facilitar a inclusão e de potencializar a aprendizagem dos alunos.

Outro tema a ser tratado no evento serão os riscos trazidos pela transformação digital, os impactos gerados pela lei geral de proteção de dados e o mau uso da internet no ambiente escolar.

O evento, que terá palestrantes de renome nacional e internacional, como a professora Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em políticas educacionais da Fundação Getúlio Vargas e o gerente da Microsoft, Fábio Negreiros, conta com o apoio de sindicatos, de núcleos regionais de educação, secretarias municipais de educação, instituições de ensino superior públicas e privadas, escolas de educação básica, órgãos estatais, entidades da sociedade civil, conselhos de desenvolvimento econômico, empresas, dentre outros.

O evento está sendo organizado com o apoio do Núcleo Regional de Educação de Maringá, a Secretaria Municipal de Educação de Maringá e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Maringá.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.setip.educainovahubeducacional.com.br até a quinta feira de manhã.