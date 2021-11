Caminhão e carro se chocam em semáforo da Perimetral

Um caminhão e um veículo Peugeot se chocaram na tarde desta quarta-feira, na Perimetral Tancredo Neves. A colisão ocorreu no semáforo, instalado no cruzamento com a rua Edmundo Mercer, de acesso ao jardim Copacabana, por volta das 15h.

Segundo informações, um pouco antes do acidente, um outro veículo havia batido no poste de sustentação do semáforo, o que acabou deixando o trânsito confuso no local.

Logo em seguida, o motorista de um caminhão, de 45 anos, que seguia pela Perimetral teria passado no sinal vermelho, no momento em que o Peugeot dirigido por uma mulher de 26 anos fazia a travessia.

O choque foi inevitável, porém os danos foram apenas materiais. Os dois condutores não se feriram. Equipes da prefeitura foram ao local para regularizar a sinalização e evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para controlar o trânsito.