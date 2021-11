Homem pede para usar banheiro e furta cartão de aposentado em Luiziana

Um idoso de 76 anos foi vítima de furto na cidade de Luiziana. Morando sozinho na rua Floriano da Rocha Walter, ele disse que recebeu em sua casa um homem que pediu para usar o banheiro.

Permitido o acesso, o criminoso agiu rápido furtando o cartão do banco Bradesco com a senha que estava no quarto do morador.

O que chamou a atenção é que para enganar a vítima, o ladrão substituiu o cartão por outro em nome de outra pessoa do mesmo banco, para que o Idoso não desconfiasse do ocorrido.

Alguns dias após o furto, o aposentado precisou do cartão e quando percebeu já era tarde, o ladrão fez diversos saques de vários valores de sua conta bancária e realizou compras em lojas diferentes.

Ao procurar a Agencia Bancária em Campo Mourão a filha do idoso descobriu que o ladrão havia sacado mais de R$ 3 mil da conta dele. A família registrou o Boletim de Ocorrência, a Polícia investiga o caso.

Fonte: Luiziana Notícias