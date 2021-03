Caminhão descontrolado provoca grave acidente

Um acidente envolvendo dois caminhões e um veículo GM/Astra, provocou danos materiais de grande monta e ferimentos em um dos motoristas.

O acidente ocorreu por volta da 10h15 deste domingo, em uma rua paralela com a avenida John Kennedy, no conjunto Cohapar, em Campo Mourão.

Segundo as informações, o motorista de um caminhão basculante, placas de Ubiratã, teria passado mal ao volante e perdeu o controle da direção. Descontrolado, o caminhão acabou batendo em uma Scania (baú), placas de Medianeira, em um poste e ainda na traseira de um Astra, placas de Sarandi. O caminhão parou ao chocar-se contra uma árvore.

O motorista ficou preso às ferragens e as equipes do Siate e Samu foram acionadas para fazer o resgate. O homem sofreu alguns ferimentos, mas já estava consciente e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

Segundo as informações do comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Feijó, o motorista disse ter passado mal ao volante. “Ele disse que não se recordava de nada e que havia desmaiado. Como ele ainda estava meio confuso, acionamos o médico do Samu para dar apoio”, disse o tenente Feijó.

O comandante dos bombeiros fez um alerta a pessoas que costumam se aglomerar em locais de acidente, causando transtornos e até atraso no atendimento das vítimas.

“É importante que quem passa no momento do acidente se certifique do que realmente aconteceu, se há vítimas e comunique o Corpo de Bombeiros com o máximo de informações. Mas assim que as equipes chegam para prestar o atendimento é preciso que todos se afastem, pois a aglomeração atrapalha o serviço e atrasa o atendimento das vítimas”, declarou.

Um outro caminhoneiro que parou também para dar apoio, desligou os cabos da bateria do caminhão. “Como sou caminhoneiro, sei que em casos de acidente a primeira coisa a fazer é desligar os cabos da bateria para evitar um curto-circuito”, disse ele.