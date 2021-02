Homem é espancado por populares após agredir a mãe

Um homem de 34 anos foi espancado por populares, após agredir a mãe, que é idosa. A ocorrência foi registrada neste sábado, na rua Miroslau Widerski, e teve início durante o dia, quando a mulher foi agredida pelo filho, a ponto de precisar de atendimento médico.

Já no início da noite, ao saberem do ocorrido, moradores do bairro foram tirar satisfação e agrediram o rapaz. Com vários ferimentos pelo corpo, ele também precisou ser atendido pelo Samu e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar foi acionada, mas os agressores não foram localizados.