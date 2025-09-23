Caminhão carregado com farelo de soja tomba na PRC-487, em Luiziana

Um caminhão DAF/XF tombou na manhã de ontem na rodovia PRC-487, próximo a Luiziana, após o motorista perder o controle da direção. O veículo seguia pela via quando saiu para a margem direita, no sentido do tráfego, vindo a tombar.

O condutor, que estava sozinho, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo para a ingestão de álcool.

A carga de farelo de soja permaneceu no caminhão, que ficou no local para posterior transbordo e destombamento. A área foi devidamente sinalizada com cones para garantir a segurança dos demais usuários da rodovia.