Mulher é presa com crack após flagrante da Polícia Militar em Campo Mourão
Durante patrulhamento no bairro jardim Tropical I, em Campo Mourão, policiais militares flagraram uma negociação suspeita de drogas na tarde desta segunda-feira (22). A equipe visualizou um homem entregando uma cédula de dinheiro a uma mulher por meio do portão entreaberto de uma residência.
Ao notar a aproximação da viatura, a mulher correu para os fundos do imóvel carregando uma sacola branca, que foi arremessada sobre o telhado de uma edícula. Mesmo após ordem de parada, ela não obedeceu, sendo acompanhada pelos policiais. Com o auxílio de uma escada, os agentes recuperaram a sacola, onde havia cerca de 17 gramas de crack, devidamente embalada.
Diante do flagrante, os militares realizaram busca domiciliar e encontraram embalagens do tipo Zip Lock, comumente usadas para fracionar entorpecentes, além de uma balança de precisão. A mulher também possuía uma quantia em dinheiro compatível com a transação observada.
O homem abordado confirmou que estava no local para comprar drogas e foi conduzido como testemunha. A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia com todo o material apreendido.