Cabine de caminhão é arrancada após colisão entre dois veículos de carga

Um grave acidente entre dois caminhões foi registrado na rodovia BR-158, no trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, em Campo Mourão. Segundo informações apuradas no local, uma carreta, que seguia sentido Cascavel, foi atingida por um caminhão caçamba, que seguia sentido Barreiro das Frutas em direção a cidade.

O motorista do caminhão, ao tentar atravessar a rodovia, acabou colidindo com o final do vagão da carreta. Com o impacto, o caminhão ficou preso e a carreta acabou arrancando completamente a cabine do veículo menor.

Apesar da violência da batida, o motorista do caminhão C-Sambo conseguiu sair andando do veículo, sendo atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que o encaminharam ao hospital para avaliação médica.

O caminhão caçamba, pertencente a um depósito da cidade, estava carregado com pedrisco e seguia para Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual atenderam à ocorrência, já que o local é um ponto de junção entre trechos da BR e da PR.