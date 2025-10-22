Janiópolis inicia venda de convites para o almoço do prato típico Leitoa Fuçada

A Prefeitura de Janiópolis iniciou nesta quarta-feira (22) a venda dos convites para o tradicional almoço do prato típico Leitoa Fuçada, que será servido no domingo, 16 de novembro, no Parque de Exposições Yngrezzi Mafra Floriano dos Santos, a partir das 11h30.

Os convites custam R$ 60,00, incluso prato personalizado, talheres e são limitados. As vendas estão sendo realizadas no Balcão da Prefeitura, Supermercado Coelho e Lotérica Janiópolis. Também é possível adquirir o convite enviando mensagem para o WhatsApp (44) 92004-2864 (somente mensagens).

O almoço faz parte da programação de aniversário de 63 anos de Janiópolis, que começa no sábado, 15 de novembro, com show nacional da dupla João Bosco e Vinícius. No domingo (16), além do almoço, a programação inclui show com Leo & Giba, às 18h, e Pedro Sanches & Thiago, às 22h.

A Leitoa Fuçada é o prato típico oficial de Janiópolis, escolhida como símbolo gastronômico do município por resgatar as tradições dos pioneiros da região. O evento é um dos momentos mais aguardados das comemorações de aniversário, reunindo famílias e visitantes em uma grande confraternização em torno da culinária local.

A festa do aniversário de 63 anos de Janiópolis, tem o apoio do Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Turismo, através do Programa Paraná Mais Eventos e da Câmara de Vereadores de Janiópolis.

Programação

15 de novembro — abertura da festa com show nacional da dupla João Bosco & Vinícius, a partir das 22 horas.

16 de novembro, às 11h30 — almoço da Leitoa Fuçada;

16 de novembro, às 18h — show com a dupla Leo & Giba;

16 de novembro, às 22h — show com Pedro Sanches & Thiago.