Buscas continuam por seis pessoas desaparecidas no Rio Ivaí

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e voluntários, reiniciaram nesta manhã as buscas pelas seis pessoas desaparecidas nas águas do Rio Ivaí, após acidente com o barco em que elas estavam. A tragédia ocorreu na tarde do último domingo, dia 18.

Nove pessoas, todos da mesma família, estavam no barco e apenas três conseguiram se salvar. Eles participavam de uma confraternização em uma propriedade, às margens do Rio Ivaí, quando decidiram dar um passeio de barco.

Durante a aventura, a embarcação de alumínio virou nas corredeiras conhecidas por Salto Três Poços, na localidade de Água Verde, distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí. Dos nove ocupantes, um casal de adultos e uma criança conseguiu se segurar no barco e chegaram às margens do rio, mas outras seis pessoas foram arrastadas pelas águas.

Conseguiram se salvar, o casal Marcelo de Carvalho e Jéssica Malaquias, além do filho deles, João Vitor, de 3 anos, moradores de Sarandi. De acordo com os sobreviventes, ninguém usava colete salva-vidas.

Entre os desaparecidos, membros de uma família de Ivaiporã, identificados por Alberony Menegasse de Souza, sua esposa Patrícia e a filha Heloísa. Eles são moradores do distrito de Jacutinga.

Os outros desaparecidos, moravam em Maringá: Adalberto Fernandes, e duas crianças, Nicolas e Sofia.