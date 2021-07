Novo decreto libera eventos com até 30 pessoas e esportes coletivos

Novo decreto municipal com novas normas de enfrentamento a Covid-19 que será publicado nesta terça-feira (20) e começa a vigorar a partir desta quarta-feira (21) permite a realização de eventos com até 30 pessoas e volta a liberar as atividades esportivas coletivas. O horário do “toque de recolher” continua das 23 horas às 5 horas. As decisões foram tomadas em reunião do Comitê de Gestão de Crise nesta segunda-feira (19).

Outra novidade é a permissão para colocação de mesas para até 6 pessoas nas calçadas (apenas na frente do estabelecimento), com devido espaçamento e sem obstrução para o trânsito de pedestres. Demais medidas restritivas permanecem inalteradas, como controle de entrada de pessoas no comércio e eventos. O decreto tem validade até 2 de agosto.

Para a adoção das novas medidas o Comitê considerou, principalmente, a redução do número de atendimentos e internações relacionadas a Covid-19, além dos impactos na economia do município. “O Comitê reúne-se toda semana para analisar a situação e as decisões são sempre com base em parecer técnico”, informa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O prefeito Tauillo Tezelli conclama que a população continue adotando os cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias. “A pandemia não acabou, os hospitais ainda estão lotados e temos trabalhando incansavelmente para avançar na vacinação. Infelizmente ainda não tem como voltarmos à normalidade e por isso é necessário a colaboração de todos”, enfatiza o prefeito.