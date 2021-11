Bombeiros e Samu atendem 27 ocorrências no primeiro final de semana sem pedágio

Da meia-noite de sábado (27) até as 8h desta segunda-feira (29), o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam 27 ocorrências nas rodovias no fim de semana que marcou o encerramento dos contratos de pedágio do Anel de Integração.

As equipes e a estrutura da Rede de Urgência do Paraná foram reforçadas para atendimento prioritário da malha viária até o início das novas concessões, o que ajudou a manter baixa a média do tempo de resposta a esses acidentes, que foi de 15 minutos.

Segundo o balanço do Corpo de Bombeiros, 36 pessoas ficaram feridas e três morreram nos acidentes. Porém, na maior parte das ocorrências não houve vítimas. Foram três ocorrências da meia-noite até as 8h de sábado, com três pessoas feridas; 11 entre a manhã de sábado e a manhã de domingo (28), com 15 feridos e um óbito; e 13 atendimentos entre a manhã de domingo e às 8h desta segunda, com 18 vítimas feridas e duas mortes.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, destaca que o número de ocorrências está na média para este período do ano, mas a corporação está monitorando as situações para, caso seja necessário, amplie o efetivo para reforçar o atendimento às rodovias. “Tanto o tempo de resposta, como o número de ocorrências, estão próximos ao registrado nesta mesma época do ano passado”, explica o coronel Vasco.

“Por enquanto, está tudo dentro da normalidade, mas estamos monitorando a situação para aumentar o efetivo caso seja necessário”, afirma. “Ainda estamos na expectativa com relação à Operação Verão Paraná, que abrange tanto o Interior quanto o Litoral, para entender como será o comportamento dos usuários com o fim da cobrança de pedágio”.

Este período de transição exige cautela dos motoristas, salienta o Coronel Vasco. “É necessário ter atenção nas rodovias principalmente em questão à velocidade. Os motoristas precisam ter em mente que poderá haver congestionamento em alguns pontos e que é preciso cuidado redobrado nas praças, porque tem diminuição da velocidade, que passa para 40 km/h. É preciso atenção para evitar grandes acidentes, inclusive graves”, afirma.

OCORRÊNCIAS

As equipes da Rede de Urgência fizeram o atendimento pré-hospitalar em todas as pessoas que se feriram nos acidentes da madrugada de sábado, com encaminhamento ao pronto-socorro conforme a necessidade. Uma das ocorrências no primeiro dia foi um capotamento na BR-277, no trevo de acesso a Guarapuava, que deixou dois homens feridos, sendo que um deles foi transportado até o hospital.

Das 11 ocorrências do segundo período, a mais grave foi a colisão entre uma motocicleta e um automóvel que aconteceu às 22h40 de sábado, no quilômetro 10 da BR-158. O condutor da moto morreu no local.

Também no sábado, às 20h25, três veículos colidiram no perímetro urbano da BR-277, em Cascavel, no Oeste. Um dos veículos capotou e três pessoas ficaram feridas, uma delas com ferimentos leves e duas com ferimentos moderados.

O acidente mais grave aconteceu na tarde de domingo, no quilômetro 75 da PR-317, em Campo Mourão no Centro-Oeste. Uma colisão entre três veículos com oito vítimas, sendo que uma pessoa morreu no local e outra ficou presa nas ferragens. Duas pessoas tiveram ferimentos leves, quatro ferimentos moderados e uma teve ferimentos graves, cinco pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Um atropelamento no início da noite de domingo, no quilômetro 178 da BR-369, em Rolândia, no Norte, também deixou uma vítima fatal e outra em estado grave.

REFORÇO

Para dar prioridade e agilidade ao atendimento das rodovias até que os novos contratos de concessão sejam assinados, o Governo do Estado ampliou a Rede de Atenção de Urgência, que agora abrange quase 100% do território paranaense e toda a malha do Anel de Integração. Para isso, houve o reforço de 54 ambulâncias, 38 do Samu e 16 do Integrado de Atendimento ao Trauma de Emergência (Siate), que é operado pelo Corpo de Bombeiros.

O efetivo dos bombeiros também foi ampliado, com a participação de profissionais que atuam no regime de diária extrajornada voluntária. Somente neste fim de semana, foram destacados 235 profissionais a mais para a força-tarefa nas rodovias.