Saúde divulga calendário da 2º e 3º dose dos próximos dias em CM

Ao longo desta semana a Prefeitura de Campo Mourão através da Secretaria Municipal de Saúde prossegue com a vacinação contra a covid-19 em Campo Mourão. Serão aplicadas a segunda dose da Pzifer e dose de reforço para idosos com mais de 60 anos.

O atendimento da 2ª dose iniciou nesta segunda-feira, 29 de novembro, segue até a quinta-feira, 02 de dezembro, sempre das 08:00 às 11:30, no Centro Social Urbano e no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Conforme calendário detalhado abaixo.

Também na quinta-feira, 02, a secretaria estará na Universidade Estadual do Paraná (Unespar) das 13:30 às 16:00 vacinando com a dose de reforço (terceira dose) os idosos acima de 60 anos que tomaram a segunda dose até 30/06.

Todos os grupos precisam apresentar documento pessoal com foto, CPF ou Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além da carteira de vacinação que comprove o recebimento da dose anterior.

Para garantir a segurança da população é necessária a imunização completa.“A pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pela covid-19 do que aquela que recebeu as duas doses. Além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse morador não ajuda a controlar a circulação do vírus”, alerta o secretário de saúde Sérgio Henrique dos Santos.

Agenda

30/11 – Terça-feira

2ª dose PFIZER para agendados para essa data e atrasados

8:00 às 11:30

Centro Social Urbano e Santuário Nossa Senhora Aparecida

Dose REFORÇO para idosos que tomaram a 2ª dose até 30/06

13:30 às 16:00

Unespar

01/12 – Quarta-feira

2ª dose PFIZER para os agendados para essa data e atrasados

8:00 às 11:30

Centro Social Urbano e Santuário Nossa Senhora Aparecida

02/12 – Quinta-feira

2ª dose PFIZER para os agendados para essa data e atrasados

8:00 às 11:30

Centro Social Urbano e Santuário Nossa Senhora Aparecida