Bitrem provoca acidente ao cruzar a rodovia PR-158

Uma violenta colisão envolvendo uma carreta bitrem e um veículo VW/Jetta foi registrado na tarde deste domingo, 14, rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru.

A colisão ocorreu no momento em que o motorista do bitrem tentava fazer o contorno, atravessando a rodovia, em frente ao Posto Corujão.

O motorista do Jetta, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) que seguia pela rodovia, foi surpreendido pelo caminhão à sua frente e não conseguiu evitar o choque. Com o impacto na lateral do bitrem, o automóvel teve danos de grande monta na parte frontal.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas foi dispensado pelos dois motoristas. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local e vai apurar a dinâmica do acidente.