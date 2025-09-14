Prefeitura de Campo Mourão esclarece sobre o Vale-Alimentação

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão emitiu uma nota na tarde deste domingo, 14, para prestar os necessários esclarecimentos à população e, em especial atenção, aos servidores municipais, sobre a operacionalização do cartão vale-alimentação.

Conforme registros do Município, a empresa BK Bank presta os serviços de administração do benefício desde o ano de 2022, após sair vitoriosa em processo licitatório.

A Administração Municipal foi surpreendida pela notícia da operação policial envolvendo a empresa BK Bank, fato que está sendo apurado pelas autoridades competentes. Em paralelo, a Prefeitura identificou falhas no cumprimento do objeto contratual por parte da empresa, o que tem impactado a normalização das transações do cartão vale-alimentação. Ao contrário do informado pela BK Bank em nota veiculada à imprensa, os pagamentos e o uso do cartão pelos servidores municipais de Campo Mourão não foram regularizados.

Diante dessa situação, a Administração Municipal, por meio de sua Procuradoria Geral, já notificou formalmente a empresa responsável. Paralelamente, para garantir de forma imediata e irrestrita os direitos dos servidores, a Prefeitura publicou, na última terça-feira (09/09), decreto autorizando o pagamento do auxílio alimentação diretamente em folha , assegurando a continuidade do benefício sem qualquer interrupção ou prejuízo.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e o bem-estar de seus servidores e informa que seguirá adotando todas as medidas legais e administrativas cabíveis para a plena resolução do caso.