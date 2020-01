Bitrem com placas de CM provoca acidente com três mortes na BR 277

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, em um grave acidente envolvendo uma carreta bitrem, com placas de Campo Mourão e outros dois veículos. O acidente ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (22), na rodovia BR-277, no trecho conhecido como Serra da Esperança, em Guarapuava.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta ficou sem freios, invadiu a pista contrária e bateu em um Fiat Palio Weekend, de Reserva e em seguida em uma camioneta Ford Ranger, com placas de Cascavel.

A carreta ainda bateu em um barranco antes de despencar em uma ribanceira de aproximadamente 100 metros, às margens da rodovia. O condutor da Ranger, Adriano César Damian, de 53 anos, morreu no local e a passageira, Miriam Brenda Damian, 57, chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos. Também morreu o motorista do Palio, Antonio Nelson Kosliinski, 57.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Guarapuava. Duas passageiras do Palio, de 18 anos, ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a hospitais de Guarapuava, assim como o condutor do bitrem, de 44 anos, que sofreu apenas ferimentos leves. (Informações Paranáportal)