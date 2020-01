Curso de Maquiador inicia em fevereiro no Senac/C.Mourão

Preparar o profissional para criar e realizar maquiagem social, criando uma composição estética harmônica e utilizando técnicas e produtos adequados, além de princípios de visagismo e conceitos de arte, moda, estilo e beleza. Esse é o objetivo do curso de Maquiador, que começa no dia 5 de fevereiro no Senac de Campo Mourão.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Com duração total de 160 horas, o curso será ministrador nas segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30min às 22h30min. O encerramento está programado para o dia 16 de junho próximo.

COMUNICAÇÃO

Para o período de 21 de fevereiro e 6 de março, o Senac de Campo Mourão programou o curso de Comunicação Interpessoal. Terá duração total de 15 horas, com aulas nas quintas e sextas-feiras, das 19h30min às 22h30min.