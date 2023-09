Bicicleta fica embaixo de caminhão em mais um acidente em CM

Um acidente envolvendo caminhão e uma bicicleta por pouco não termina em mais uma tragédia no trânsito de Campo Mourão.

A colisão ocorreu na avenida Miguel Luiz Pereira – prolongamento da BR 487 -, no semáforo de acesso para a avenida John Kennedy, por volta das 12h30 desta sexta-feira.

A bicicleta, conduzida por uma mulher de aproximadamente 50 a 55 anos, bateu na lateral de um caminhão, no momento em que o motorista saia da rodovia para acessar a John Kennedy. O sinal estaria aberto para ele e a ciclista teria cruzado na frente.

Com o impacto, a bicicleta foi parar embaixo do rodado do veículo, ficando prensada. A mulher, felizmente, caiu para o lado e não foi atingida pelo caminhão. Apenas com algumas escoriações pelo corpo ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital.