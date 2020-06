Após ultrapassagem, veículo capota em batida com caminhão

Um Renault Clio, com placas de Campo Mourão acabou tombando na Perimetral Tancredo Neves, após ultrapassar o cavalo de uma carreta e ser tocado pelo veículo. O acidente ocorreu por volta das 13h05 desta terça-feira, próximo ao trevo com a BR 158.

Os dois veículos seguiam pela Perimetral, sentido Campo Mourão a Peabiru, quando o motorista do Renault Clio, de 70 anos, fez a ultrapassagem pela direita.

Ao retornar para a pista da esquerda, na frente do caminhão, com placas de Chapecó-SC – o veículo acabou sendo tocado de leve, mas o suficiente para tombar na pista, ficando com os pneus para cima.

Apesar do susto, o motorista saiu sozinho do carro. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado Pronto Socorro.