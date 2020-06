Senac Campo Mourão está com matriculas abertas para 4 turmas de Cursos Técnicos

Quem busca qualificação profissional para alcançar um lugar no mercado de trabalho neste momento de incertezas pode encontrar 4 alternativas com cursos Técnicos do Senac Campo Mourão. Com uma infraestrutura moderna, equipamentos de ponta e diploma reconhecido por quem contrata, o Senac está ofertando títulos Técnicos presenciais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM RADIOLOGIA – TURNO MANHÃ

TÉCNICO EM RADIOLOGIA – TURNO NOITE

TÉCNICO EM ESTÉTICA – TURNO NOITE

Os valores das mensalidades variam conforme o curso escolhido, mas o Senac oferece alguns benefícios para facilitar o acesso às aulas, como, por exemplo, 50% de desconto na primeira mensalidade para matrículas realizadas até o dia 11/07 e 20% de desconto em todas as mensalidades referentes à pontualidade.

10 motivos para fazer um Curso Técnico no Senac

– Infraestrutura moderna – Laboratórios de ponta

– Aprendizagem na prática

– Diploma reconhecido por quem contrata no mercado de trabalho

– Valores acessíveis

– 20% de desconto para pagamento até o vencimento

– Desconto Indique 1 amigo – Além dos descontos acima mencionados, o aluno pode conseguir mais 30% por mensalidade para cada aluno indicado

– Reconhecimento do Senac como referência em Educação

– Formação rápida

Para mais informações envie um WhatsApp para 44 98456-4525 ou registre seu interesse pelo link: https://forms.gle/ivgYNuTkgX1wGA7G8