Após perder controle da direção, motorista bate em árvore e em trailer de lanches

Apresentando visível estado de embriaguez, conforme constatou a Policia Militar, o motorista de um veículo VW/Gol acabou perdendo o controle da direção, batendo em uma árvore e também em um trailer de lanches.

O acidente ocorreu na noite desse domingo, 11, na rua Panambi, no jardim Cidade Alta 2. Conforme as informações apuradas no local, o motorista descia a rua Panambi, sentido ao centro e, ao fazer uma manobra de retorno na via, acabou perdendo o controle da direção.

Descontrolado, o carro subiu a calçada, bateu em uma árvore, e na sequência em uma mureta, só parando ao chocar-se na lateral de um trailer, usado para venda de lanches. Apesar do susto, o motorista de 32 anos não se feriu.

A moradora dona do trailer saiu assustada com o impacto e acionou a Polícia Militar. A equipe constatou que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e o encaminhou para a delegacia, onde o mesmo se recusou a fazer o teste do etilômetro.