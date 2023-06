Veículo capota e deixa três pessoas feridas na rodovia PR-158

Um homem e duas mulheres, moradores em Peabiru, ficaram feridos após o veículo GM/Vectra em que estavam, capotar na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente ocorreu na noite desse domingo, 11, próximo ao pesqueiro Belini.

O automóvel era dirigido por uma mulher de 52 anos. Ela disse que para não bater em outro carro, que a fechou na rodovia, acabou saindo da pista, batendo na canaleta e capotando várias vezes.

O veículo só parou a cerca de 50 metros do local. A condutora estava acompanhada de um homem de 60 anos e por uma mulher de 59. Apesar da gravidade do acidente, todos sofreram escoriações leves e foram atendidos por equipes do Siate e Samu.

No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, todos já haviam sido retirados do automóvel por populares que pararam no local, prática que não é recomendada pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para a UPA e hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. O suposto veículo que teria provocado o acidente não parou.