Após colisão, veículo derruba semáforo e bate em árvore

Uma violenta colisão por volta das 14h05 desta sexta-feira, entre dois veículos, no semáforo instalado na esquina da rua Engenheiro Mercer, com a Perimetral Tancredo Neves, causou avarias de grande monta nos dois automóveis. Um dos veículos, modelo Honda, placas de Londrina, ainda derrubou uma parte do semáforo e em seguida bateu em uma árvore.

O outro veículo envolvido é um Fiat Siena, com placas de Chapadão do Sul (MS), dirigido por um homem de 38 anos. No Honda, o motorista de 83 anos, estava acompanhado de uma mulher de 74 e de um adolescente de 13 anos. Ninguém se feriu.

Conforme as informações apuradas no local, o Siena seguia sentido Parque de Exposições/Lar Paraná e o Honda transitava em sentido contrário. Ao chegarem no semáforo, que estava aberto para ambos os lados, o motorista do Siena teria feito a conversão à esquerda para acessar a Engenheiro Mercer, não esperando a passagem do Honda, que tinha a preferência.

O choque foi inevitável e causou danos de grande monta nos dois veículos. O Siena parou sobre as “tartarugas” de concreto que dividem a pista e carro de Londrina além de derrubar uma parte do semáforo foi parar em uma árvore.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência. O Siate foi acionado, mas não houve a necessidade de encaminhar ninguém ao hospital.