Morre adolescente baleado na cabeça, em Goioerê

Morreu na manhã desta quinta-feira, no hospital Santa Casa de Campo Mourão, o adolescente J.M., de 16 anos, que foi baleado na cabeça no Jardim Galileia, em Goioerê, no dia 20 de janeiro.

No dia do crime ele foi encaminhado para a Santa Casa de Goioerê, mas precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Mourão. No entanto, apesar de todos os esforços das equipes médicas, ele não resistiu ao ferimento.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias em que aconteceu o disparo que vitimou o adolescente. Uma das hipóteses mais prováveis é que o disparo foi acidental, em uma brincadeira com a arma, ou que houve um suicídio.

A arma utilizada desapareceu logo após o disparo e uma pessoa foi vista correndo em uma área de mata perto do local, e isso também é alvo de investigação.

Informações Goionews