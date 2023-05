Após beber, ciclista leva vários tombos e fica ferido

Assim como álcool e direção não combinam no trânsito, a mistura de bebida alcoólica com pedal também pode resultar em acidente. Foi o que aconteceu na noite desta segunda-feira, 8, com um homem, na região do Lar Paraná.

Após ter bebido, ele teria saído com sua bicicleta e caído vários tombos pela rua. No último, na rua Nelson Bitencourt do Prado, esquina com a rua das Glórias, ele acabou ficando ferido.

Moradores vizinhos acionaram o Samu e o homem foi atendido no local e encaminhado para a UPA. Quem o conhece no bairro, diz que ele costuma beber com freqüência, sem levar em conta os riscos de acidente.