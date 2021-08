Casa de madeira é consumida por incêndio em Campo Mourão

Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio na tarde deste sábado, na Travessa Riachuelo, próximo ao Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h, mas quando chegou ao local o imóvel já estava todo destruído pelas chamas.

A equipe fez o rescaldo e resfriou as paredes de uma residência vizinha, evitando que o fogo causasse mais prejuízos. De acordo com as informações, a casa queimada estava desocupada e estaria sendo utilizada nos últimos dias por usuários de drogas.

Alguns móveis haviam deixados no local por antigos moradores. Nos fundos do quintal havia outra casa pequena (meia-água), onde moram uma jovem de 22 anos, uma adolescente de 16 e duas crianças menores de 4 anos, mas o local não foi atingido pelo fogo.

A Polícia Militar também deu apoio na ocorrência até chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo o sargento Fischer, do Corpo de Bombeiros, por ser uma casa bastante antiga, com madeiramento ressecado, o fogo se propagou muito rápido. “Possivelmente era pintada também com tinta a óleo, o que aumentou ainda mais a intensidade das chamas. Mas felizmente conseguimos evitar que o fogo chegasse a outra casa vizinha e ninguém ficou ferido”, disse ele.

O fogo também comprometeu a instalação elétrica na rua e a equipe da Copel precisou fazer reparos.