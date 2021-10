Animal na pista provoca grave acidente na Estrada Boiadeira

Um grave acidente causado por um cavalo na pista, envolveu dois veículos e deixou cinco pessoas feridas, mas apenas uma com maior gravidade. O acidente ocorreu por volta das 21h30 deste sábado, na rodovia BR 487, Estrada Boiadeira, região da Vila Cândida.

Segundo as informações, um veículo GM/Corsa, placas de Campo Mourão, dirigido por um homem de 44 anos, acabou batendo no animal, que com o impacto, ficou caído na pista. Na sequência, uma caminhoneta Chevrolet S10, que vinha logo atrás também não conseguiu desviar e passou por cima do cavalo.

O motorista perdeu o controle e bateu no barranco. Os dois veículos tiveram danos de grande monta e o animal teve morte instantânea.

No Corsa estava apenas o motorista, que sofreu ferimentos leves. Na caminhoneta, com placas Mercosul (Maringá), além do condutor de aproximadamente 35 anos, viajavam mais três pessoas: uma mulher de 53 anos, uma passageira de 26 e uma idosa de 73 anos. Com exceção da idosa que sofreu ferimentos mais graves, os demais passageiros tiveram ferimentos leves.

Equipes do Samu e Siate estiveram no local para prestar atendimento às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para fazer o Boletim de Ocorrências.