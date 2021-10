PF prende rapaz com R$ 2 mil em cédulas falsas em Campo Mourão

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de ontem, um rapaz de 18 anos em Campo Mourão, pelo crime de moeda falsa. Com informações repassadas por comerciantes da região, foi identificado um suspeito.

Com a colaboração de empresas do setor de encomendas, policiais federais monitoraram a entrega, e quando o destinatário a recebeu, foram encontradas notas falsas de R$ 50,00, totalizando o valor de R$ 2.000,00.

Quando vistoriadas as notas arrecadadas, percebeu-se que as mesmas tinham características similares às verdadeiras, simulando seus elementos de segurança, mas repetiam o mesmo número de série, impossível de ocorrer com uma nota verdadeira.

O rapaz foi indiciado pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, § 1º Código Penal e poderá ser condenado até a doze anos de reclusão.

A relevância de trabalhos desta natureza evita a circulação de cédulas falsas no mercado da região, o que gera inflação e desvalorização da moeda, além dos prejuízos aos comerciantes.

Informações: Comunicação Social da Polícia Federal em Maringá