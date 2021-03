Ambulância provoca acidente e deixa três feridos

Um acidente envolvendo uma ambulância da Unimed, da cidade de Toledo e um GM/Corsa, placas de Campo Mourão, deixou os três ocupantes do Corsa, com ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 13h50 deste domingo, no cruzamento da avenida Goioerê, com a rua São Paulo, no centro de Campo Mourão. Segundo as informações, a ambulância trafegava pela rua São Paulo, sentido Perimetral/Centro, enquanto o Corsa transitava pela avenida Goioerê, sentido Centro/Lar Paraná.

O motorista da ambulância acabou invadindo a preferencial e batendo forte na lateral do automóvel. Com o impacto, o motorista do Corsa e uma criança de aproximadamente três anos, sofreram ferimentos leves, enquanto uma mulher, de 42 anos, teve ferimentos generalizados.

Ela foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O homem e a criança foram levados por terceiros ao hospital Santa Casa.