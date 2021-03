Investigador da Polícia Civil de Eng. Beltrão é encontrado morto

O investigador da Polícia Civil, da cidade de Engenheiro Beltrão, Clodoaldo da Silva, foi encontrado morto na manhã deste domingo, em sua residência. Segundo as informações, ele estava isolado em casa, desde domingo passado, após ter sentido os primeiros sintomas da covid-19.

Ao procurar atendimento hospitalar, ainda no domingo, a médica receitou a medicação para a covid e orientou que ele permanecesse isolado em casa. “Na quarta-feira ele fez o exame e na sexta-feira, o resultado deu positivo para coronavírus. Na sexta-feira, passei em sua casa, e ele reclamava de muito cansaço e falta de apetite. Em alguns momentos dizia que respirava e o ar não vinha”, relatou o investigador Daniel, também da delegacia de Beltrão.

Nesta manhã, um pedreiro que trabalha na reforma da casa de Clodoaldo, foi até a residência dele, chamou no portão, mas não foi atendido. Sabendo que o policial estava isolado pela doença, o pedreiro entrou e o encontrou caído. A Polícia Militar e o Siate de Campo Mourão foram acionados e constataram que o policial já estava morto há cerca de quatro horas. O Samu também foi ao local.

O prefeito de Engenheiro Beltrão, Adalmir José Garbim Júnior (PSL), lamentou a morte do policial. “Lamento a morte do policial civil, Clodoaldo Silva, que acabou sendo mais uma vítima da covid-19. O investigador Clodoaldo, ao qual tive enorme parceria no trabalho que faço na área da imprensa, estava há anos prestando serviços relevantes na Delegacia Engenheiro Beltrão. Recentemente, ele esteve no meu gabinete acompanhado do delegado Wagner Quintão Soares. Dia muito triste pela perda deste amigo”, lamentou o prefeito em sua página no Facebook.