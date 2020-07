Agricultor morre em acidente com trator, em Roncador

O agricultor de Roncador, Celso Gmach, 45 anos, morreu em um acidente com um trator, na comunidade do Rio Bonito, área rural do município. O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira.

De acordo com informações de familiares, o agricultor teria saído para trabalhar e não retornou. O corpo foi localizado aproximadamente 150 metros do trator, que estava parado próximo a algumas árvores.

A Defesa Civil de Roncador, foi acionada para atender a ocorrência no início da madrugada, mas o agricultor já estava morto. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.