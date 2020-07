PM prende rapaz por tráfico de drogas, em CM

Um jovem de 23 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira, na rua Guarani, no Lar Paraná.

Durante abordagem, os policiais encontraram no bolso dele, uma porção com 10 gramas de cocaína (equivalente a 10 porções). Uma sacola com vestígios da mesma substância também foi localizada com o suspeito.

O rapaz foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.Rapaz