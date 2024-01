Mulher é assassinada com facada no peito, em Goioerê

Goioerê registrou o segundo homicídio do ano, na tarde dessa quarta-feira, 24. A vítima é uma mulher identificada por Ivaneti David de Oliveira, de 41 anos, conhecida como Neti, moradora do Jardim Primavera.

Ela foi morta com uma facada no peito, no interior de uma residência, localizada na avenida Cascavel, próximo à esquina com a Avenida Tiradentes, na Vila Guaíra.

A Polícia Civil iniciou a investigação para apurar as circunstâncias do crime e entender o motivo pelo qual a vítima estava na residência onde foi morta A casa pertence a outra mulher, que não teria aparecido mais no imóvel após o crime, conforme informou o site Goionews.

Um das hipóteses é que a mulher foi morta por ciúmes, porém, a Polícia Civil ainda apura outras possíveis causas. Há informações também que havia ao menos três pessoas no local no momento do crime. Até o momento ninguém foi preso.