Agricultor de família tradicional em CM morre ao bater caminhoneta em caminhão na PRC-487

O agricultor Jacidio Sambatti, 62 anos, morreu em um acidente entre a caminhonete Ford Ranger que dirigia e um caminhão prancha, na rodovia PRC-487, na saída para Luiziana. O acidente ocorreu por volta das 11h desta quinta-feira.

Sambatti dirigia sentido Luziana a Campo Mourão, e o caminhão transitava em sentido contrário. Conforme informações do motorista do caminhão, de 44 anos, a caminhoneta invadiu a pista contrária batendo violentamente na parte lateral da cabine. Acredita-se que o motorista tenha passado mal ao volante.

O condutor do caminhão disse que ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Com o impacto, os dois veículos foram parar fora da pista e a caminhoneta ficou destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local assim como a Polícia Rodoviária Estadual para controlar o tráfego de veículo, pois um grande congestionamento se formou no local, nos dois sentidos da via.

A família Sambatti é bastante conhecida em Campo Mourão, principalmente no distrito de Piquirivaí, onde os irmãos e amigos mantêm uma forte equipe de futebol. Inclusive, venceram a 1ª edição da Copa Coamo, em 1992, e estão classificados para a final nesse ano. Jacídio era o técnico da equipe. O corpo será recolhido para ao IML.