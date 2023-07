PM apreende mais uma máquina de caça-níqueis em bar de CM

A Polícia Militar fez mais uma apreensão de máquina de caça-níqueis no início da noite de ontem, em um bar, no conjunto Parigot de Souza, em Campo Mourão.

Durante as buscas no estabelecimento, os policiais localizaram o equipamento adesivado com o termo “Showbrind’s”. O responsável pelo bar disse que a máquina pertencia a uma pessoa que lhe pagava uma porcentagem de 30% o valor arrecadado com o equipamento.

Diante da contravenção constatada, foi realizado a apreensão do aparelho e o responsável encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial para as providências pertinentes ao fato. No compartimento interno (caixa) do equipamento foram apreendidos R$ 37,00, em várias cédulas.

Ainda ontem pela manhã, a Polícia Militar apreendeu mais duas máquinas usadas para “jogo de azar” em outro estabelecimento comercial, no jardim Santa Cruz.