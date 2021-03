Adolescente morre em acidente entre carro e moto na Estrada Boiadeira

Um adolescente de 13 anos morreu em mais um acidente entre carro e moto na região. A vítima estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai dele.

O acidente ocorreu por volta das 05h40 deste domingo, na Estrada Boiadeira, próximo a São Geraldo, município de Araruna. Segundo as informações, a motocicleta JTA Suzuki, foi atingida por um veículo Ford Focus

O adolescente morreu no local do acidente e seu pai sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Santa Casa.

O veículo também saiu da pista e teve danos de grande monta. O corpo foi encaminhado ao IML. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e vai apurar as circunstâncias do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.